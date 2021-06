Milan Femminile, Dowie va al Reading: «Momento giusto per tornare»

Dopo aver annunciato il suo addio al Milan Femminile, Natashia Dowie ufficializza il suo ritorno in Inghilterra, al Reading

Natashia Dowie lascia il Milan Femminile e ritorna in Inghilterra, dove ha firmato con il Reading. Dopo aver annunciato sui social l’addio alle rossonere, come avevamo anticipato giorni fa, la giocatrice inglese ha parlato così del suo nuovo trasferimento.

«Felice di poter finalmente annunciare che ho firmato per il Reading. Dopo essere stata lontana dall’Inghilterra per ben 5 anni, mi è sembrato il momento giusto per tornare. Non vedo l’ora che inizi la stagione e di poter giocare di nuovo davanti a tutta la mia famiglia e amici.»