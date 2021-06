Milan Femminile, ufficiale l’addio di Dowie: «Abbiamo fatto la storia»

Natasha Dowie saluta il Milan Femminile. La giocatrice inglese ha annunciato sui social l’addio alle rossonere

Come anticipato diversi giorni fa dalla nostra redazione, Natasha Dowie dice ufficialmente addio al Milan Femminile. La giocatrice classe ’88 ha salutato con un messaggio sui social i colori rossoneri: «Abbiamo fatto la storia quest’anno qualificandoci per la Champions e sono orgoglioso di averne fatto una piccola parte. Questa stagione è stata la più impegnativa della mia carriera, con molte lezioni apprese. Lascio questo bellissimo paese sentendomi fortunata per aver giocato per un club così storico con una delle tifoserie più incredibili che abbia mai sentito. Una delle cose più tristi per me è non aver potuto giocare di più davanti ai tifosi del Milan. Ma grazie per il supporto che mi avete dato dal primo giorno fino alla fine. Ai compagni di squadra e allo staff che hanno reso questa esperienza piacevole e che sono stati lì per me nei momenti belli e in quelli brutti, sapete chi siete: Grazie.»