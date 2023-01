Milan Femminile, Dompig: «Sono contenta di essere qui. Posso dare forza e positività a questa squadra». Le parole della nuova rossonera

Chanté Dompig, nuovo acquisto della squadra rossonera femminile, ai microfoni del Milan, ha descritto le emozioni dell’arrivo a Milano.

LE EMOZIONI DELL’ARRIVO – «Sono molto contenta di essere una rossonera. In questo momento sto molto bene, devo allenarmi in palestra tutto il giorno e devo riprendere forza. Quando devo presentarmi, dico che sono un attaccante forte fisicamente, tecnica, bel tiro e mi piacere fare l’uno contro uno. Quando ho ricevuto quel premio (miglior giovane di Serie A, ndr), ero molto onorata perché avevo lavorato tanto per ottenerlo. Il Milan è una squadra che vuole giocare e per me che sono un attaccante è importante questo. Posso dare forza e positività a questa squadra. Con le giocatrici che ci sono qua al Milan, diventerò una giocatrice più completa».

IL SALUTO AI TIFOSI – «Ciao tifosi, darò del mio meglio per voi e per me. Ci vediamo molto presto in campo, forza Milan»