Milan femminile: domenica sfida al Napoli, tre punti d’obbligo

Milan femminile: domenica le rossonere sfideranno il Napoli nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Ganz non vuole…

Il Milan femminile domenica affronterà il Napoli di Pistolesi. Le partenopee sono in piena corsa per la salvezza. Maurizio Ganz non vuole sbagliare: le rossonere vogliono proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Ieri mattina Fusetti e compagne si sono allenate per preparare la sfida. Si è rivista anche Giorgia Spinelli, che con ogni probabilità dovrebbe tornare titolare nella difesa a tre. Bergamaschi e Giacinti, 24 ore fa protagoniste in positivo con la Nazionale italiana dovrebbero rientrare questa sera alla base per poi unirsi al gruppo rossonero domani.