Milan femminile: buone notizie dal Vismara, recuperata una giocatrice

Il Milan femminile domenica affronterà il Napoli nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Questa mattina le rossonere hanno ripreso gli allenamenti presso il Centro Sportivo Vismara.

Agli ordini di Maurizio Ganz si è rivista anche Giorgia Spinelli. Il difensore, ex Reims, ha smaltito l’infortunio che l’ha costretta a rimanere ai box per tre partite, saltando il doppio confronto con l’Inter tra Coppa Italia e campionato e l’Empoli.

Domenica contro il Napoli di Pistolesi, quest’ultimo in piena lotta per non retrocedere, Spinelli dovrebbe tornare titolare al fianco di Fusetti e Agard.