Milan femminile: Spinelli muro difensivo e bomber rossonera, che numeri!

Milan femminile: Giorgia Spinelli sta travolgendo tutti i dubbi di inizio stagione. Numeri incredibili dell’ex Reims

Il Milan femminile, dopo la vittoria contro il San Marino ha consolidato sempre più la seconda posizione, chiave Champions League, meriti di un allenatore all’altezza ma anche di una rosa molto competitiva su tutti i fronti, non solo a centrocampo e attacco ma soprattutto in difesa, in particolar modo con un occhio di riguardo verso Giorgia Spinelli.

Prelevata dal Reims, club che milita nella liga francese, dopo un breve tempo di ambientamento e dopo aver trovato la condizione fisica ideale, ha letteralmente impressionato i tifosi rossoneri e non solo: protagonista di ben 4 reti tra campionato e Coppa Italia, condite da un assist in 683 minuti disputati in rossonero. Ha strappato di fatto il posto da titolare a Francesca Vitale: un exploit importante che Ganz gradisce e ora non può più farne a meno.