Milan Femminile, dentro o fuori con il Sassuolo: le combinazioni Champions

Il Milan Femminile oggi si è complicato la vita con la Fiorentina. Le combinazioni per andare in Champions

Il Milan Femminile oggi si è complicato la vita con la Fiorentina. La Viola ha battuto per 3 a 1 le rossonere complicando il cammino Champions. Ora Maurizio Ganza si ritrova con soli tre punti di vantaggio sul terzo posto, occupato proprio dal prossimo avversario, ovvero il Sassuolo.

Lo scontro diretto decreterà chi andrà nella massima competizione continentale a due giornate dal termine. Le neroverdi vincendo aggancerebbero le rossonere, a quel punto conterebbe la classifica avulsa.

All’andata il Milan vinse per due a zero in casa, ciò vuol dire che anche una sconfitta per 3 a 1 in trasferta andrebbe bene alle rossonere. In caso di sconfitta per 2 a 0 conterebbe invece la differenza reti generale, che per ora premia Ganz.