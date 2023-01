Nella Fiorentina che affronterà il Milan nell’andata dei quarti di Coppa Italia Femminile prima da ex per Tucceri

Sarà una gara speciale quella di oggi per Tucceri. La nuova calciatrice della Fiorentina affronterà infatti la sua ex squadra proprio nella sfida di Coppa Italia Femminile valida per i quarti di finale.

Per Tucceri sarà la prima volta da ex contro il Milan Femminile.