Milan femminile: Boquete si sblocca e le rossonere volano in finale

Milan femminile: vittoria pirotecnica delle rossonere che rimontano lo svantaggio dell’andata e si qualificano alla finale di Coppa Italia

Il Milan femminile vola in finale di Coppa Italia grazie ad una vittoria pirotecnica ed emozionante, ribaltando di fatto il risultato dell’andata (2-1). Decisive Boquete (prima doppietta in rossonero) e Dowie al tredicesimo gol in stagione. Finisce 4-2.

LA PARTITA

Gara domaninata nella prima frazione di gioco (doppietta di platino di Boquete), gioco fluido e diverse occasioni per andare sul 3-0. Nella ripresa al primo squillo nerazzurro, la solita Marinelli riapre la qualificazione, approfittando di un errore di Agard in copertura. Ci pensa Dowie, sin lì non particolarmente brillante, a portare Ganz in finale. Inutile il sigillo finale di Moller a tempo scaduto.

OBIETTIVO FINALE

Settimana prossima la Lupa in campionato per ipotecare la Champions. Poi la Fiorentina. Fondamentale arrivare al confronto contro una tra Roma o Juventus con il pieno delle energie. La Coppa Italia è ora diventato il chiaro obiettivo della società.