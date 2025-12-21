Milan Femminile, Bakker parla così dopo la vittoria contro il Genoa: le parole dell’allenatrice rossonera

Milan Femminile, Bakker parla dopo la vittoria, in Coppa Italia Women, contro il Genoa: le parole dell’allenatrice rossonera

Il Milan Femminile stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma non senza brividi. Dopo un netto vantaggio di due reti, le rossonere si sono fatte rimontare dal Genoa, prima che il guizzo risolutivo di Angelica Soffia fissasse il risultato sul definitivo 3-2. Al termine del match, Coach Suzanne Bakker ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, pur non nascondendo un pizzico di rammarico per la gestione della gara: «La cosa più importante era qualificarsi e lo abbiamo fatto, ma dopo il 2-0 avremmo dovuto chiuderla definitivamente».

La gestione del vantaggio è un tema che sta molto a cuore anche a Massimiliano Allegri, impegnato a infondere alla prima squadra maschile quel cinismo necessario per evitare inutili rischi. Bakker ha individuato proprio nella mancanza di aggressività il motivo della rimonta ligure: la squadra, invece di cercare il colpo del KO, ha iniziato a gestire il possesso in modo troppo conservativo, permettendo al Genoa di ritrovare coraggio. Un atteggiamento che il mondo Milan punta a correggere in ogni sua categoria per garantire maggiore solidità nei momenti chiave della stagione.

Milan Femminile, Analisi tattica e sguardo al futuro rossonero

«Non è stata una questione di concentrazione, ma di scelte tattiche», ha spiegato la Bakker, sottolineando come l’eccesso di passaggi all’indietro abbia favorito l’entusiasmo delle avversarie. Proprio come predicato da Allegri a Milanello, la capacità di leggere i momenti della partita e di “giocare in avanti” per chiudere i conti resta l’obiettivo primario per la crescita del gruppo. Archiviata la pratica ottavi, il Milan si proietta ora verso il prossimo turno, consapevole che per arrivare in fondo alla competizione servirà una gestione della palla molto più coraggiosa e autoritaria.