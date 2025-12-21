Coppa Italia Women, il Milan Femminile vince contro il Genoa e passa ai quarti di finale: il resoconto del match

Coppa Italia Women, il Milan Femminile vince per 3-2 contro il Genoa e strappa il pass per i quarti di finale: il resoconto del match

Il Milan chiude il sipario sul suo 2025 con una vittoria sofferta ma fondamentale in Coppa Italia Women. Sul campo del Genoa, la formazione rossonera è riuscita a imporsi per 3-2 al termine di una sfida combattuta, valevole per gli ottavi di finale della competizione. Nonostante qualche incertezza difensiva di troppo, la squadra ha dimostrato carattere, riuscendo a gestire la pressione e a portare a casa un risultato che garantisce la continuità nel percorso stagionale verso il trofeo nazionale.

Il successo in terra ligure permette al club di guardare con ottimismo alla ripresa del 2026, consolidando il morale di un gruppo che punta a recitare un ruolo da protagonista su tutti i fronti. Se da un lato la gestione di Massimiliano Allegri per la prima squadra maschile sta cercando di dare nuovi equilibri tattici a Milanello, sul fronte femminile la gestione dei momenti chiave della partita ha fatto la differenza tra una qualificazione agevole e una serata complicata.

Coppa Italia Women, Prospettive per i quarti di finale e bilancio di fine anno

Con questo successo, le rossonere si assicurano un posto tra le migliori otto della competizione, in attesa di conoscere l’avversario dei quarti di finale. La vittoria contro il Genoa evidenzia però la necessità di una maggiore attenzione nella fase di non possesso, un aspetto su cui tutto l’ambiente rossonero, dai campi del maschile a quelli del femminile, sembra dover lavorare per garantire maggiore solidità nei match a eliminazione diretta. Il Milan Femminile saluta così l’anno solare con una gioia esterna, confermando la propria tradizione positiva nelle coppe nazionali.