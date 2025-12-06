Milan Femminile, che settimana per Appiah! Primo gol con la maglia rossonera e non solo...

Milan Femminile, settimana indimenticabile per Karen Appiah. Contro il Napoli arriva il suo primo gol tra le professioniste ma non solo

La giovane attaccante del Milan, Karen Appiah (classe 2007), ha vissuto una settimana indimenticabile, segnata da importanti traguardi professionali e personali. Il culmine è arrivato con la sua prima rete in Serie A Women, siglando il gol del 2-0 sul campo del Napoli Women. Questo traguardo arriva poco dopo il suo debutto assoluto tra le “grandi” contro la Roma nella Serie A Women’s Cup, competizione in cui aveva già trovato il suo primo gol da professionista contro la Ternana. L’allenatrice Suzanne Bakker, nota per la sua attenzione ai giovani talenti (provenendo dalla scuola Ajax), sta valorizzando appieno le qualità della giovane.

Milan Femminile, La Svolta Istituzionale e L’Apertura alla Nazionale

Nei giorni scorsi, Appiah ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana che attendeva da tempo. Nata a Brescia e cresciuta in Italia, fino a poco fa era considerata straniera per le leggi vigenti. L’ottenimento della cittadinanza rappresenta una svolta cruciale: la classe 2007 è ora eleggibile per la Nazionale italiana. In particolare, Appiah potrebbe essere convocata per l’Under 20, che il prossimo anno parteciperà al Mondiale di categoria in Polonia, un evento che mancava all’Italia dal 2012. Questo Mondiale potrebbe essere il suo primo grande palcoscenico con la maglia azzurra, coltivando il sogno a lungo termine di approdare un giorno nella Nazionale maggiore.