Milan Femminile, le parole di Appiah dopo il primo gol tra le professioniste nella trasferta contro il Napoli Women

Il Milan femminile ha conquistato una vittoria fondamentale per 2-0 in trasferta contro il Napoli, grazie alle reti di Grimshaw e della giovane Karen Appiah. Questo successo permette alle rossonere di agganciare proprio la formazione partenopea al terzo posto in classifica a quota 13 punti. Al termine della gara, la giovanissima autrice del secondo gol, Appiah, ha condiviso ai microfoni di Milan Tv la sua grande soddisfazione e la mentalità che l’ha portata a essere decisiva.

Milan Femminile Appiah, il Gol e La Grande Vittoria

Commentando la sua rete e il suo ingresso in campo, Karen Appiah ha rivelato un approccio estremamente determinato: “Quando sono entrata il mio unico obiettivo era andare a segnare, volevo chiudere questa partita“. Ha voluto essere protagonista: “Farmi trovare nella partita e non essere nascosta. Mi sono detta: ho cinque minuti e do il massimo delle mie potenzialità”. Riguardo ai tre punti, l’attaccante ha espresso gioia per la squadra: “Credo sia una grande vittoria oggi: non è stato semplicissimo concludere con questi due gol ma ce l’abbiamo fatta”, confermando l’importanza del successo per la classifica.