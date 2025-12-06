 Milan Femminile, le parole di Appiah dopo il suo primo gol
Milan Femminile, le parole di Appiah dopo il primo gol tra le professioniste

Milan Femminile, le parole di Appiah dopo il primo gol tra le professioniste

milan femminile

Milan Femminile, le parole di Appiah dopo il primo gol tra le professioniste nella trasferta contro il Napoli Women

Il Milan femminile ha conquistato una vittoria fondamentale per 2-0 in trasferta contro il Napoli, grazie alle reti di Grimshaw e della giovane Karen Appiah. Questo successo permette alle rossonere di agganciare proprio la formazione partenopea al terzo posto in classifica a quota 13 punti. Al termine della gara, la giovanissima autrice del secondo gol, Appiah, ha condiviso ai microfoni di Milan Tv la sua grande soddisfazione e la mentalità che l’ha portata a essere decisiva.

Milan Femminile Appiah, il Gol e La Grande Vittoria

Commentando la sua rete e il suo ingresso in campo, Karen Appiah ha rivelato un approccio estremamente determinato: “Quando sono entrata il mio unico obiettivo era andare a segnare, volevo chiudere questa partita“. Ha voluto essere protagonista: “Farmi trovare nella partita e non essere nascosta. Mi sono detta: ho cinque minuti e do il massimo delle mie potenzialità”. Riguardo ai tre punti, l’attaccante ha espresso gioia per la squadra: “Credo sia una grande vittoria oggi: non è stato semplicissimo concludere con questi due gol ma ce l’abbiamo fatta”, confermando l’importanza del successo per la classifica.

