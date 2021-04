Milan femminile: a caccia della ‘remuntada’, in palio la finale di Coppa Italia

Milan femminile e Juventus puntano alla finale di Coppa Italia, ma prima dovranno battere in rimonta rispettivamente Inter e Roma

MILAN-INTER

Torna la Coppa Italia: il Milan femminile di Maurizio Ganz tenterà oggi di ribaltare il risultato del match del Breda quando le nerazzurre riuscirono ad imporsi 2-1. Le rossonere giungono da un’ottima prestazione contro il Napoli, travolto 4-0 al Vismara. Al contrario Marinelli e compagne hanno battuto con molta sofferenza il Pink Bari, fanalino di coda in campionato.

I PRECEDENTI

Il Milan femminile ha trionfato nel derby ben sei volte, frutto di 23 gol realizzati e 10 subiti. Al contrario l’Inter si è imposto solamente una volta. Se Giacinti è la bestia nera nerazzurra con 8 reti all’attivo, Marinelli lo è per le rossonere con 5 sigilli.

JUVENTUS-ROMA

Come per il team di Ganz, anche la Vecchia Signora deve rimontare lo svantaggio della gara d’andata per raggiungere la finale. Le giallorosse vengono da quattro vittorie consecutive, rispettivamente con Juventus, Inter, San Marino e Fiorentina. La squadra di Rita Guarino ha perso una sola volta in questa annata 2020/2021, proprio contro la formazione di Betty Bavagnoli.

I PRECEDENTI

Dal 2018 le bianconere hanno vinto ben 5 volte su sei sfide, frutto 16 gol all’attivo e solo 4 al passivo. 6 i gol segnati alla Roma per Girelli, mentre 2 quelli di Serturini.