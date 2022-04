L’Equipe – Il fondo arabo Investcorp vuole acquistare il Milan. Clamorosa indiscrezione dalla Francia

L’Equipe questa mattina approfondisce il tema degli intrecci tra la proprietà del Milan, il fondo Elliott, e quella del Lille.

A tal proposito, scrive la testata, il Milan sarebbe in contatto con il fondo d’investimento mediorientale Investcorp che vorrebbe acquistare sia i rossoneri che il Lille. Fondato nel 1982 per permettere alle ricche famiglie del Medio-Oriente per investire sui mercati e sui progetti di sviluppo, si trova in Bahrain.