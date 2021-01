Milan ed Inter, nessun obbligo di scudetto ma intanto è lotta al primato come riporta questa mattina il Corriere della sera a pag. 42

Milan ed Inter, nessun obbligo di scudetto ma intanto è lotta al primato come riporta questa mattina il Corriere della sera a pag. 42.

LA RAGIONE DI CONTE- “Forse ha ragione Antonio Conte– si legge- quando dice che l’Inter non è obbligata a vincere lo scudetto, però è gentilmente invitata a farlo dal suo popolo, che attende un trofeo da troppo tempo. La terza eliminazione di fila ai gironi di Champions (la seconda con Conte in panchina) del resto ha cambiato la prospettiva sull’Inter e il suo allenatore: senza viaggi infrasettimanali da febbraio in poi — proprio come fu nell’anno del primo scudetto di Conte con la Juventus — il vantaggio è evidente”.

IL RUOLO DEL MILAN- Milan atteso dal Benevento e con i nerazzurri che a quell’ora avranno già giocato, mentre la Juve se la vedrà in serata con l’Udinese: “In attesa di capire se il ruolo del Milan è quello della «lepre»- prosegue il quotidiano- Conte studia il sorpasso sui rossoneri in vetta alla classifica e soprattutto aspetta lo scontro diretto con la Juventus di Pirlo (17 gennaio, 20.45) per capire due cose in una sola serata: se i bianconeri abdicano e se l’Inter è obbligata a vincere”.