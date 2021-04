Milan, domenica doppia occasione da non fallire: responsabilità in avanti

Milan, domenica una doppia occasione da non fallire, davanti una grande responsabilità per chi prenderà il posto di Ibrahimovic

Milan, domenica una doppia occasione da non fallire, davanti una grande responsabilità per chi prenderà il posto di Ibrahimovic. Alle ore 12:30 la gara con il Genoa, Ibra assente per squalifica, probabilmente toccherà a Leao far si che la squadra prenda tre punti in più di distanza su Juve, Atalanta e Napoli ed accorci sull’Inter, per quanto possa servire.

DOPPIO INCROCIO FAVOREVOLE- Alle ore 15 la Juventus affronterà l’Atalanta a Bergamo, mentre alle 20:45 sarà la volta di Napoli-Inter, inutile aggiungere altro.