Milan-Genoa, Pioli con la sorpresa a destra per fare di necessità virtù mentre attende il pieno recupero di Calabria ancora convalescente

Milan-Genoa, Pioli con la sorpresa a destra per fare di necessità virtù mentre attende il pieno recupero di Calabria ancora convalescente. Di seguito le probabili, secondo goal.com.

SORPRESA A DESTRA- Donnarumma regolarmente in porta, sorpresa nella linea a quattro di difesa, Kalulu confermato a destra al posto di Calabria ma anche di Dalot, dopo la buona prestazione di Parma, durata 78 minuti. Una conferma che fa ben sperare per il futuro. Al centro Kjaer e Tomori, Hernandez a sinistra. In mediana Kessie e Bennacer, in avanti non ci sarà Ibra, squalificato, al suo posto Leao, mentre alle sue spalle agirà Calhanoglu, con Saelemaekers a destra e Rebic a sinistra.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao; Squalificati: Ibrahimovic; Indisponibili: Calabria, Maldini.

GENOA (3-5-2)- Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca; Squalificati: Criscito; Indisponibili: Pellegrini, Zappacosta.