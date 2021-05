Milan, da Mandzukic arrivano buone notizie: la situazione

Milan, buone notizie per quanto riguarda Mandzukic, il giocatore sta meglio rispetto al pre Benevento che lo aveva escluso poco prima

A DISPOSIZIONE- Come riporta questa mattina Tuttosport, Mandzukic avrebbe superato la bronchite che lo aveva escluso prima del Benevento ed è dunque tornato a lavorare sul campo. Il giocatore dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Torino in programma domenica sera.