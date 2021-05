Mandzukic out per il match contro il Benevento: ecco il motivo dell’assenza

Mario Mandzukic fuori dalla lista dei convocati per il match del Milan di questa sera contro il Benevento. Ecco il motivo

Mario Mandzukic non ci sarà per il match del Milan contro il Benevento. Stefano Pioli dovrà fare a meno dell’attaccante croato per la sfida di questa sera a San Siro. L’attaccante è l’unico assente nella lista dei convocati rossoneri.

Il motivo dell’indisponibilità del classe ’86 è una bronchite, anche se probabilmente non sarebbe comunque sceso in campo per via di qualche problema fisico accusato nel match contro la Lazio, dove gli era stato applicato del ghiaccio dopo la sua uscita dal campo.