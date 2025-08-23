Milan Cremonese 1-2: San Siro fischia già Allegri e i suoi, partenza subito in salita per i rossoneri

Milan Cremonese 1-2: San Siro non fa sconti e fischia i rossoneri dopo l’esordio choc. Partenza in salita per gli uomini di Allegri

L’esordio stagionale del Milan si è trasformato in un incubo per i tifosi rossoneri, che hanno visto la loro squadra perdere 1-2 in casa contro la Cremonese. Un risultato che ha riacceso le proteste e i fischi di San Siro, gli stessi che avevano accompagnato la squadra alla fine della scorsa stagione. La speranza generata dall’arrivo di nuove figure chiave, come il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, si è subito scontrata con una realtà fatta di un gioco poco convincente e di un atteggiamento che non ha convinto la Curva Sud.

L’analisi della partita rivela un Milan lento e prevedibile, incapace di trovare la via del gol contro una neopromossa che, seppur con i suoi limiti, ha dimostrato maggiore organizzazione e compattezza. La mancanza di grinta e determinazione, che era già stata un problema nella scorsa annata, sembra non essere stata ancora risolta. I giocatori sono apparsi slegati tra loro, senza una chiara idea di gioco e con troppi passaggi sbagliati. Si è sentita, in particolar modo, la mancanza di un vero leader in campo, capace di scuotere la squadra nei momenti di difficoltà e di prendersi delle responsabilità.

Le aspettative per questa nuova stagione erano alte, soprattutto dopo l’arrivo di Tare, l’uomo a cui è affidato il compito di costruire una squadra all’altezza della storia del club, e di Allegri, il tecnico chiamato a dare un’impronta vincente e a riportare il Milan nell’élite del calcio italiano. Il lavoro da fare, però, sembra essere più arduo del previsto. Il pareggio contro la Cremonese non è solo un semplice risultato, ma un campanello d’allarme che non può essere ignorato. La stagione è ancora lunga, mancano ben 37 giornate, ma i tifosi del Milan non perdonano e lo hanno dimostrato al fischio finale. La squadra è stata accompagnata negli spogliatoi dai fischi assordanti di San Siro, un chiaro segnale di insoddisfazione e frustrazione.

Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se Allegri e Tare riusciranno a raddrizzare il tiro. Servirà un cambio di passo immediato, sia a livello di mentalità che di gioco. L’articolo, basato sulla fonte originale, sottolinea una situazione critica in casa Milan. Il tempo stringe e la pressione, sia sui giocatori che sulla nuova dirigenza, è già alle stelle. I tifosi vogliono vedere un Milan combattivo, organizzato e vincente, non più una squadra che sembra rassegnata al suo destino. Il calciomercato si avvia verso le sue fasi finali e l’impressione è che per rimediare a una situazione così delicata servano innesti di peso, capaci di dare quella scossa che sembra mancare a questa squadra.