Milan Cremonese LIVE: San Siro tutto esaurito! Sintesi, cronaca, risultato e moviola del match

Mercato Milan, svolta Origi! Accordo ad un passo tra le parti, risoluzione del contratto possibile a queste condizioni

Tare, la sua priorità per il Milan: svelato il retroscena sulla trattativa di calciomercato

Chukwueze Milan, futuro incerto! Offerta dalla Premier League

Milan Cremonese, il dato sui biglietti venduti: San Siro si tinge di rossonero

Milan Cremonese: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la prima giornata di Serie A in programma a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta la Cremonese nella prima giornata della Serie A 2025-2026, seconda uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20:45 a San Siro.

Milan-Cremonese 0-0: sintesi e moviola

Milan Cremonese 0-0: risultato e tabellino

Milan Cremonese: il pre-partita

15.30 – Maignan in porta

16.00 – San Siro tutto esaurito

16.30 – Gimenez in attacco

17.00 – Saelemaekers sulla destra

