Milan, concorrenza di Mourinho per Aouar: lo vuole alla Roma

Il Milan deve guardarsi dalla concorrenza della Roma di Mourinho per Houssem Aouar, centrocampista del Lione

La situazione di Houssem Aouar fa inevitabilmente gola a tanti club. Il centrocampista del Lione è in scadenza nel 2023 e potrebbe essere un colpo di enorme talento a cifre low cost sia per gennaio che a parametro zero a giugno.

In Italia il Milan ci ha messo gli occhi ma, come riporta dal Corriere dello Sport, anche la Roma sembra interessata. Josè Mourinho punta ad un rinforzo di qualità in mediana e il francese ha l’identikit giusto.