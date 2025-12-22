Milan Como, parla il ministro di Western Australia

Milan Como, parla Rita Saffioti, Ministro di Western Australia. Ecco perché il progetto è naufragato: le sue parole

Il Ministro dello Sport e del Turismo del Western Australia, Rita Saffioti, ha commentato con estrema trasparenza l’annullamento dello storico match tra Milan e Como, che avrebbe dovuto tenersi a Perth. Nonostante il lavoro diplomatico e organizzativo durato oltre un anno, il governo australiano ha scelto di fare un passo indietro per proteggere l’integrità dello Stato di fronte a quello che è stato definito un livello di rischio inaccettabile. Secondo il Ministro, sebbene ci fosse la massima certezza sulla riuscita dell’evento, la combinazione di burocrazia, questioni legali e le complesse dinamiche della politica calcistica internazionale hanno creato un ostacolo insormontabile.

Milan Como, un rapporto rafforzato

Saffioti ha sottolineato la natura pionieristica dell’iniziativa, spiegando che non esisteva un manuale da seguire poiché mai prima d’ora una partita ufficiale di un campionato europeo era stata disputata fuori dai confini nazionali. Nonostante la delusione per il mancato calcio d’inizio, il bilancio per il territorio resta paradossalmente positivo: l’operazione non ha comportato alcuna perdita finanziaria, poiché nessun pagamento era stato ancora finalizzato, ma ha garantito a Perth una visibilità mediatica globale senza precedenti, posizionandola al centro dei radar del calcio europeo per oltre sei mesi.

In conclusione, il Ministro ha voluto ribadire che il rapporto con il Milan e la Lega Serie A ne esce paradossalmente rafforzato. La professionalità dimostrata dalle parti durante la gestione di questa crisi ha consolidato la reputazione del Western Australia come sede ambiziosa per grandi eventi internazionali, nonostante i vincoli imposti dalle federazioni abbiano reso questo specifico progetto impossibile da realizzare.