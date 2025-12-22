Milan Como non si giocherà a Perth: ecco i comunicati congiunti della Lega Serie A e Western Australia

Milan Como non si giocherà a Perth, arriva la decisione finale. Ecco il comunicato congiunto della Lega Serie A e Western Australia

Dopo mesi di trattative e polemiche, è arrivata la parola fine: Milan-Como non si giocherà a Perth. Attraverso una nota congiunta, la Lega Serie A e il Governo della Western Australia hanno confermato l’annullamento della sfida dell’8 febbraio. Nonostante l’approvazione iniziale di club, FIGC e UEFA, il progetto è naufragato davanti al muro alzato dall’AFC (Confederazione Asiatica), le cui richieste dell’ultimo minuto sono state ritenute insostenibili.

Le cause del fallimento: Burocrazia e sanzioni

Secondo il comunicato, a far saltare lo storico sbarco del calcio europeo in Australia sono stati tre fattori critici:

Condizioni onerose dell’AFC: La confederazione asiatica ha imposto vincoli tecnici e sanzioni calcistiche che avrebbero esposto le parti a rischi finanziari troppo elevati.

La confederazione asiatica ha imposto vincoli tecnici e sanzioni calcistiche che avrebbero esposto le parti a rischi finanziari troppo elevati. Questione Arbitrale: Uno dei nodi principali riguardava l’obbligo di utilizzare arbitri locali invece di quelli italiani, condizione che la Lega aveva inizialmente accettato (con l’avallo di Collina) ma che si è inserita in un quadro burocratico divenuto poi impossibile da gestire.

Uno dei nodi principali riguardava l’obbligo di utilizzare arbitri locali invece di quelli italiani, condizione che la Lega aveva inizialmente accettato (con l’avallo di Collina) ma che si è inserita in un quadro burocratico divenuto poi impossibile da gestire. Assenza di precedenti: Come sottolineato dal Ministro Rita Saffioti, non esisteva un “manuale” per un evento simile, e la politica calcistica internazionale ha rappresentato un ostacolo insormontabile.

Il bilancio: Visibilità da record, ma l’Italia perde un’occasione

Nonostante l’annullamento, il Governo australiano ha evidenziato come l’operazione abbia generato oltre 280 milioni di dollari in esposizione mediatica globale per la città di Perth. Il Presidente della Lega, Ezio Simonelli, ha però espresso forte rammarico:

“È un’occasione persa per la crescita del calcio italiano. Abbiamo seguito ogni iter autorizzativo, ma le escalation di richieste dell’AFC hanno reso impossibile disputare la gara.”

Dove e quando si giocherà?

Visto l’indisponibilità di San Siro l’8 febbraio (per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali), il match verrà recuperato a Milano il 17 o il 24 febbraio. La data esatta dipenderà dai calendari delle coppe europee e dall’eventuale impegno dell’Inter nei playoff di Champions League.