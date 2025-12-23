Milan Como si giocherà a San Siro: ma quando? Ecco le possibili date

Milan Como non si giocherà più in Australia ma a San Siro: quale sarà la data del match? Ecco le possibilità

Il programma invernale del Milan subisce un brusco scossone. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attesa amichevole (o evento speciale) contro il Como a Perth è ufficialmente saltata. Il “dietrofront” è stato causato da alcune condizioni poste dalla Asian Football Confederation (AFC), giudicate del tutto inaccettabili dai club coinvolti. Tramontata l’ipotesi australiana, la sfida dovrà ora trovare una nuova collocazione temporale e geografica in un calendario già intasato.

La partita si disputerà regolarmente a San Siro, ma la programmazione è strettamente legata ai grandi eventi che coinvolgeranno Milano all’inizio del 2026. Il Meazza sarà infatti indisponibile a inizio febbraio per le cerimonie inaugurali delle Olimpiadi Invernali. Di conseguenza, il match potrà essere recuperato solo nella seconda metà del mese, in una finestra compresa tra il 17 e il 24 febbraio.

Milan Como, Il nodo Inter e la Champions League

La data definitiva resta però un’incognita e dipenderà dal cammino europeo dei cugini nerazzurri. Come spiegato dal dirigente Simonelli, bisognerà attendere il 31 gennaio per avere certezze: in quel giorno si capirà se l’Inter dovrà disputare i playoff (o spareggi) di Champions League, occupando così lo stadio in date sensibili. Solo dopo aver definito gli impegni internazionali dei nerazzurri, la Lega potrà ufficializzare il calcio d’inizio di Milan-Como, cercando di evitare ulteriori sovrapposizioni.