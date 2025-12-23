News
Milan Como, sfuma il sogno australiano: la gara resta in Italia. Ecco a quanto ammonta il mancato incasso dei rossoneri
Milan Como, dopo un lungo tira e molla è svanito il sogno rossonero di disputare la sfida in Australia: ecco a quanto rinunciano i rossoneri
Niente viaggio a Perth per il Milan. Il progetto ambizioso di esportare la Serie A in Australia per la sfida contro il Como (in programma l’8 febbraio 2026) è ufficialmente naufragato. Come riportato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, la Lega Serie A e il governo della Western Australia hanno gettato la spugna a causa delle richieste “onerose e inaccettabili” della Confederazione Asiatica (AFC).
Milan Como, un danno economico da 8 milioni
Il dietrofront non ha solo un impatto d’immagine, ma svuota le tasche dei rossoneri in un momento cruciale:
- Il tesoretto perduto: Il Milan avrebbe incassato circa 8 milioni di euro tra gettone di partecipazione e indotti commerciali. Una somma che Igli Tare avrebbe potuto reinvestire immediatamente nel mercato di gennaio.
- Le cause del flop: Nonostante l’apertura sugli arbitri asiatici, le ulteriori sanzioni e complicazioni burocratiche hanno reso i rischi finanziari insostenibili per tutte le parti coinvolte.
- Il rebus stadio: Ora sorge un problema logistico. L’8 febbraio San Siro sarà occupato per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il Milan dovrà quindi trovare una sede alternativa in tempi record per ospitare il Como.