Milan Como, sfuma il sogno australiano: la gara resta in Italia. Ecco a quanto ammonta il mancato incasso dei rossoneri

Milan Como, dopo un lungo tira e molla è svanito il sogno rossonero di disputare la sfida in Australia: ecco a quanto rinunciano i rossoneri

Niente viaggio a Perth per il Milan. Il progetto ambizioso di esportare la Serie A in Australia per la sfida contro il Como (in programma l’8 febbraio 2026) è ufficialmente naufragato. Come riportato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, la Lega Serie A e il governo della Western Australia hanno gettato la spugna a causa delle richieste “onerose e inaccettabili” della Confederazione Asiatica (AFC).

Milan Como, un danno economico da 8 milioni

Il dietrofront non ha solo un impatto d’immagine, ma svuota le tasche dei rossoneri in un momento cruciale: