News
Milan Como a San Siro: spunta la possibile data della sfida dopo il no alla trasferta in Australia
Milan Como, dopo il no alla trasferta in Australia si giocherà regolarmente a San Siro: al momento il 17 febbraio è la prima data utile
Dopo il naufragio della suggestiva trasferta in Australia, il caso logistico legato a Milan-Como sembra aver trovato una soluzione definitiva. Come riportato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, con la cancellazione definitiva dell’ipotesi Perth, la sfida valida per la Serie A tornerà a disputarsi nella sua cornice naturale: lo stadio di San Siro.
Milan Como, il rebus del calendario: l’incastro olimpico
Il problema principale della disputa del match a Milano non era legato a una scelta di marketing, ma alla convivenza con i lavori per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.
- Il vincolo dell’8 febbraio: San Siro sarà blindato fino all’8 febbraio per ospitare l’evento olimpico. Di conseguenza, la partita contro i lariani dovrà necessariamente giocarsi in una data successiva a tale scadenza.
- La data più probabile: Al momento, l’ipotesi più accreditata porta a martedì 17 febbraio. Questa data permetterebbe al prato e alle strutture del Meazza di essere ripristinati correttamente dopo lo smantellamento delle scenografie olimpiche.
Una vittoria per i tifosi
Il ritorno della gara in Italia, nonostante il mancato introito della trasferta australiana (su cui pesavano le richieste inaccettabili denunciate dal presidente Simonelli), rappresenta una notizia positiva per il popolo rossonero.
- Niente fuso orario: Allegri potrà preparare la sfida a Milanello senza lo stress di un volo intercontinentale e dei relativi tempi di recupero, fattore cruciale nella rincorsa al quarto posto.
- L’atmosfera di casa: Disputare un derby lombardo a San Siro garantisce una cornice di pubblico importante, fondamentale per spingere la squadra in un mese di febbraio che si preannuncia caldissimo per le ambizioni stagionali.