Milan Como a Perth: perché è saltata la trasferta australiana. La spiegazione di Simonelli
Milan Como in Australia, Simonelli, prima della finale di Supercoppa Italiana, ha spiegato i motivi che hanno portato al no definitivo
Il caso della sfida tra Milan e Como si chiude con un clamoroso dietrofront della Lega Serie A. Sebbene fino a pochi giorni fa la trasferta a Perth sembrasse ormai cosa fatta, il presidente Ezio Simonelli, a margine della finale di Supercoppa, ha annunciato ufficialmente il naufragio dell’operazione. Una decisione sofferta, arrivata dopo un’escalation di richieste ritenute irricevibili dai vertici del calcio italiano.
Milan Como, il nodo degli arbitri e il “boccone amaro”
L’ostacolo principale che ha fatto “mollare la corda” alla Lega riguarda la gestione della classe arbitrale. Simonelli ha rivelato i retroscena di una trattativa diventata insostenibile:
- Richieste poco consone: Inizialmente, gli organizzatori locali (Afc e Federazione australiana) avevano imposto l’utilizzo di arbitri stranieri, una condizione che la Serie A considera svilente per la propria scuola arbitrale. «Avevamo ingoiato il boccone amaro pur di portare il nostro calcio all’estero», ha ammesso Simonelli, confermando che la Lega aveva inizialmente accettato arbitri asiatici pur di sbarcare in Australia.
- La goccia che ha fatto traboccare il vaso: Nelle ultime notti sono sopraggiunte ulteriori richieste tecniche e finanziarie che hanno reso impossibile proseguire. La Lega ha dunque deciso di dire basta, tutelando l’integrità della competizione.
Si torna a San Siro (nonostante i lavori)
L’idea della trasferta a Perth non era nata come un semplice capriccio di marketing, ma come una necessità logistica.
- Indisponibilità di San Siro: Lo stadio milanese sarà interessato dai lavori per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali 2026 nel periodo di febbraio. Simonelli aveva cercato l’Australia proprio per ovviare alla mancanza di stadi capienti nelle vicinanze di Milano.
- Il futuro della gara: Con il “no” definitivo all’Australia, Milan-Como si giocherà regolarmente in Italia. Resta da capire se la partita subirà slittamenti di data per permettere la coesistenza con il cantiere olimpico a San Siro.