Milan Como rinviata: quando verrà recuperata la gara della 24ª giornata di Serie A: ci sono due ipotesi sul tavolo

Milan Como rinviata a data da destinarsi per l’indisponibilità di San Siro: due ipotesi per il recupero, calendario sotto osservazione

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: Milan-Como è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata comunicata dalla Lega Serie A, che nel proprio comunicato non ha indicato una nuova data né un orario per il recupero del match valido per la 24ª giornata di campionato.

Il motivo ufficiale del rinvio

Alla base dello stop c’è l’indisponibilità dello Stadio Giuseppe Meazza, che nei prossimi giorni non sarà utilizzabile per eventi calcistici. L’impianto milanese, infatti, è coinvolto nella preparazione della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, un evento di portata mondiale che richiede interventi strutturali e logistici imponenti. Il manto erboso e l’intera area di San Siro risultano quindi incompatibili con lo svolgimento di una gara di Serie A.

Le ipotesi per il recupero

In casa Milan, guidato da Massimiliano Allegri, allenatore livornese con lunga esperienza nazionale e internazionale, si apre ora il tema del recupero. Al momento, le ipotesi al vaglio riguardano una possibile data infrasettimanale nelle prossime settimane oppure un incastro più avanti nel calendario, tenendo conto degli impegni tra campionato e coppe. La Lega Serie A valuterà la prima finestra utile compatibile con esigenze sportive e televisive.

Ipotesi A (Inter qualificata direttamente): se l’Inter chiuderà la fase a gironi tra il 1° e il 16° posto, evitando i playoff, il recupero verrà programmato nella finestra del 17-18-19 febbraio.

Ipotesi B (Inter ai playoff): qualora i nerazzurri terminassero tra il 17° e il 24° posto, con obbligo di disputare i sedicesimi, la partita verrebbe rinviata alla settimana successiva, 24-25-26 febbraio.

Come cambia la 24ª giornata

Nonostante il rinvio della gara di San Siro, la 24ª giornata di Serie A si concluderà regolarmente lunedì. In programma due posticipi di rilievo: Atalanta-Cremonese alle 18.30 e Roma-Cagliari alle 20.45, sfide importanti sia per la zona europea sia per la lotta salvezza.

Il recupero di Milan Como verrà ufficializzato nei prossimi giorni, in un contesto eccezionale che intreccia il calendario del calcio italiano con uno degli eventi sportivi più attesi a livello globale.