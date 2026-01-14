Milan Como rinviata, ufficiale la decisione della Lega Serie A: ecco cosa succede ora

Milan Como rinviata a data da destinarsi per l’indisponibilità di San Siro, il punto sul calendario della 24ª giornata e sugli altri match in programma

La sfida Milan-Como è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. A comunicarlo è stata la Lega Serie A, che nel comunicato diffuso non ha indicato né una nuova data né un orario per il recupero del match. La gara, valida per la 24ª giornata di campionato, non si disputerà come previsto a causa dell’indisponibilità dello Stadio Giuseppe Meazza.

Il motivo del rinvio è legato a un evento di portata internazionale: l’impianto milanese sarà infatti coinvolto nella cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, appuntamento che richiede un’organizzazione logistica complessa e incompatibile con lo svolgimento della gara di Serie A. Per questo motivo, Milan Como verrà recuperata alla prima data utile, che verrà comunicata successivamente dalla Lega.

In attesa di novità sul recupero, la 24ª giornata di campionato prosegue e si conclude regolarmente lunedì. Il programma prevede alle ore 18.30 la sfida Atalanta-Cremonese, un confronto importante soprattutto in chiave classifica. In serata, alle 20.45, spazio invece a Roma-Cagliari, match molto atteso sia per gli equilibri della parte alta che per la lotta salvezza.

Il rinvio di Milan Como avrà inevitabilmente un impatto sulla gestione del calendario, già fitto di impegni, soprattutto per i rossoneri, chiamati a incastrare il recupero in una fase delicata della stagione. La Lega resta al lavoro per individuare la soluzione più adeguata, tenendo conto delle esigenze sportive e organizzative dei club coinvolti.

