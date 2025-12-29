Simonelli spiega il caso Milan Como: ecco cosa è successo e il perchè del rinvio. Segui gli aggiornamenti

Il futuro del calcio italiano è pronto a cambiare volto. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha delineato i nuovi scenari per la Supercoppa Italiana e fatto chiarezza sulle recenti polemiche che hanno coinvolto il Milan.

Addio a Riad: torna la finale secca?

La notizia principale riguarda il possibile addio al formato “Final Four” in Arabia Saudita. Simonelli ha spiegato che, a causa della concomitanza con la Coppa d’Asia a Riad, i sauditi rinunceranno all’edizione contrattualizzata. Questo apre le porte al ritorno della finale unica tra la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia, da disputarsi potenzialmente a inizio stagione. La decisione finale spetterà al Consiglio di Lega, ma l’orientamento verso il formato classico appare chiaro.

Il caso Milan-Como e il recupero a San Siro

Il Presidente ha poi affrontato il tema del mancato match in Australia tra i rossoneri e il Como. Simonelli ha difeso l’operato degli uffici della Lega dalle critiche del Ministro Abodi, definendo “ingenerose” le accuse di superficialità. La scelta di volare a Perth era motivata da ragioni commerciali vantaggiose per il Diavolo, ma l’ostruzionismo dell’AFC ha reso l’evento impraticabile.

Per quanto riguarda il recupero della sfida di campionato, la gara si giocherà nella “Scala del Calcio”. Il calendario della squadra guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese che punta tutto sulla solidità difensiva, è però intasato. Si dovrà attendere il 31 gennaio per conoscere gli esiti dei playoff di Champions League e individuare il primo mercoledì libero per fissare la partita dei meneghini.

Sostegno alla Nazionale di Gattuso e riforme

In vista dei playoff mondiali, Simonelli ha confermato la massima disponibilità dei club verso Gennaro Gattuso, l’ex grintoso centrocampista ora Commissario Tecnico dell’Italia, noto per il suo carisma e la sua tempra. Nonostante un calendario serrato, le società, coordinate anche dal lavoro di dirigenti come Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan esperto in strategie internazionali, cercheranno di agevolare gli stage della Nazionale.

Tra i temi caldi restano la possibile riduzione della Serie A a 18 squadre, la questione della visibilità del pallone arancione (fortemente criticato) e l’anticipo delle gare serali alle ore 20:00, ostacolato dalle resistenze delle emittenti televisive.