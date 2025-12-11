Milan Como, Morata salta la sfida contro i rossoneri? Le ultime sul suo infortunio

Milan Como, Morata potrebbe saltare la sfida di San Siro? Le ultime sull’infortunio dell’attaccante spagnolo

Il Como 1907 ha comunicato una pessima notizia riguardante l’attaccante Álvaro Morata. A seguito degli esami clinici e strumentali eseguiti dopo l’infortunio subito nell’ultima gara di campionato, il club ha diagnosticato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Milan Como, Il Percorso Riabilitativo e i Tempi di Recupero

Il calciatore spagnolo, arrivato in prestito dal Milan, ha immediatamente iniziato il protocollo di trattamento fisioterapico e riabilitativo previsto dalla società. I tempi esatti per il suo ritorno in campo non sono ancora stati definiti e saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica della lesione.

L’infortunio è di natura tale da mettere seriamente a rischio la presenza di Morata nella prossima sfida di campionato del Como. Lo spagnolo, infatti, potrebbe essere costretto a saltare proprio la partita contro la sua squadra di provenienza, il Milan, in programma il 15 gennaio 2026.