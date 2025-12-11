 Milan Como, le ultime notizie sull'infortunio di Morata
Milan Como, Morata salta la sfida contro i rossoneri? Le ultime sul suo infortunio

2 ore ago

Milan Como, Morata potrebbe saltare la sfida di San Siro? Le ultime sull’infortunio dell’attaccante spagnolo

Il Como 1907 ha comunicato una pessima notizia riguardante l’attaccante Álvaro Morata. A seguito degli esami clinici e strumentali eseguiti dopo l’infortunio subito nell’ultima gara di campionato, il club ha diagnosticato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Milan Como, Il Percorso Riabilitativo e i Tempi di Recupero

Il calciatore spagnolo, arrivato in prestito dal Milan, ha immediatamente iniziato il protocollo di trattamento fisioterapico e riabilitativo previsto dalla società. I tempi esatti per il suo ritorno in campo non sono ancora stati definiti e saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica della lesione.

L’infortunio è di natura tale da mettere seriamente a rischio la presenza di Morata nella prossima sfida di campionato del Como. Lo spagnolo, infatti, potrebbe essere costretto a saltare proprio la partita contro la sua squadra di provenienza, il Milan, in programma il 15 gennaio 2026.

