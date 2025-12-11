Como, bilancio in rosso per 105 milioni. Ecco tutte le cifre e i numeri del club lariano

Como, chiuso il bilancio in rosso per 105 milioni di euro per la prima stagione in Serie A. Ecco le cifre e i numeri del club lariano

Il Como ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025, relativo alla prima stagione disputata in Serie A, con una perdita netta di 105 milioni di euro. Questo risultato rappresenta un netto peggioramento rispetto all’esercizio precedente, chiuso con un passivo di 47 milioni di euro. Nonostante il passaggio alla massima serie abbia fatto impennare il fatturato, i costi sono cresciuti in modo esponenziale.

Il fatturato è aumentato da 9,8 milioni a 55,4 milioni di euro, grazie soprattutto all’incremento dei ricavi da diritti televisivi, che da soli ammontano a oltre 31 milioni di euro. Tuttavia, i costi totali della società sono quasi triplicati, passando da 57,6 milioni a ben 158,6 milioni di euro. La voce più pesante in termini di costi è rappresentata dai salari e stipendi del personale, saliti a 83,9 milioni di euro (di cui 78,99 milioni destinati ai compensi dei tesserati).

Como, L’Intervento Massiccio degli Azionisti

La differenza tra fatturato e costi ha generato un risultato operativo negativo di 103,2 milioni di euro. Nonostante il deficit, il patrimonio netto al 30 giugno 2024 è rimasto positivo (32,4 milioni) grazie a un corposo e continuo sostegno finanziario da parte degli azionisti. Nel solo esercizio 2024/25, gli azionisti hanno versato nelle casse del club oltre 133 milioni di euro, con un ulteriore apporto di 69 milioni nei primi mesi della stagione 2025/26. Sul fronte dei debiti, l’indebitamento complessivo è salito a 129,9 milioni di euro (dai 42,1 milioni del 2024). Per la stagione 2025/26, la società punterà sulla valorizzazione del patrimonio calciatori e sulla riqualificazione dello Stadio Sinigaglia, per il quale sono stati eseguiti lavori per raggiungere la capienza minima richiesta dalla Serie A di 12.000 posti.