 Milan Como in Australia, il commento di Matteo Salvini
Connect with us

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, Salvini non condivide la scelta: «Una fesseria». Le parole del Ministro

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

50 minuti ago

on

By

Salvini

Milan Como in Australia, il Ministro Salvini critica la scelta della Lega Serie A: ecco le sue parole

Il caso Milan-Como travalica i confini del rettangolo di gioco e approda nelle sedi istituzionali. Sulla controversa decisione di disputare il match della 24ª giornata di Serie A a Perth, in Australia, è intervenuto direttamente Matteo Salvini. A margine di un convegno sullo sport a Roma, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha usato giri di parole per definire l’iniziativa: “Una fesseria”.

Milan Como in Australia, Salvini non risparmia la critica

La critica del Ministro si aggiunge al coro di polemiche che sta travolgendo la Lega Serie A e il presidente Ezio Simonelli. Lo spostamento di una gara ufficiale di campionato a oltre 13.000 chilometri di distanza, con l’aggravante di una direzione di gara affidata ad arbitri asiatici, continua a sollevare dubbi sulla regolarità del torneo e sul rispetto per i tifosi che non potranno seguire la squadra in trasferta.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.