Milan Como in Australia, Salvini non condivide la scelta: «Una fesseria». Le parole del Ministro

Milan Como in Australia, il Ministro Salvini critica la scelta della Lega Serie A: ecco le sue parole

Il caso Milan-Como travalica i confini del rettangolo di gioco e approda nelle sedi istituzionali. Sulla controversa decisione di disputare il match della 24ª giornata di Serie A a Perth, in Australia, è intervenuto direttamente Matteo Salvini. A margine di un convegno sullo sport a Roma, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha usato giri di parole per definire l’iniziativa: “Una fesseria”.

Milan Como in Australia, Salvini non risparmia la critica

La critica del Ministro si aggiunge al coro di polemiche che sta travolgendo la Lega Serie A e il presidente Ezio Simonelli. Lo spostamento di una gara ufficiale di campionato a oltre 13.000 chilometri di distanza, con l’aggravante di una direzione di gara affidata ad arbitri asiatici, continua a sollevare dubbi sulla regolarità del torneo e sul rispetto per i tifosi che non potranno seguire la squadra in trasferta.