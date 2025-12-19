Milan Como in Australia e con un arbitro straniero? Non è la prima volta: ecco l’ultimo precedente storico

Milan Como in Australia diretta da un arbitro straniero: c’è un precedente. L’ultima volta risale al 1959 e un direttore di gara francese

Il caso Milan-Como si arricchisce di un nuovo, incredibile capitolo. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha confermato ufficialmente che l’8 febbraio la squadra di Massimiliano Allegri volerà a Perth per disputare la gara di campionato. La notizia più clamorosa, però, riguarda la direzione di gara: a seguito di un accordo con l’AFC (la confederazione asiatica) e dopo consultazioni con Pierluigi Collina, è stato stabilito che l’incontro non sarà diretto da arbitri italiani dell’AIA, bensì da ufficiali di gara asiatici.

Questa decisione ha scatenato un polverone mediatico e la furia dei tifosi rossoneri. Allegri si troverà a gestire non solo una trasferta intercontinentale logorante nel pieno della stagione, ma anche l’incognita di una direzione di gara estranea ai parametri del nostro calcio. Il dubbio sulla regolarità del torneo è lecito: perché il Milan deve sottostare a regole diverse rispetto alle altre diciannove sorelle della Serie A?

Milan Como, Il precedente del 1959: quando il match fu arbitrato da un francese

Esiste un solo precedente storico in cui il Milan fu arbitrato da uno straniero in campionato, e i ricordi non sono affatto positivi. Il 26 aprile 1959, la sfida tra Talmone Torino e Milan fu diretta dal francese Groppi. Il match finì 3-3 in un clima di violenza inaudita, con una vera “caccia all’uomo” ai danni dei rossoneri Mazzola e Galli. La partita venne sospesa sul 2-3 e ripresa in condizioni surreali, portando al contestatissimo pareggio granata che scatenò polemiche infinite.

L’ambiente milanista teme ora che la storia possa ripetersi sotto altre forme. La squadra di Allegri, impegnata nella rincorsa alle posizioni di vertice, rischia di vedere falsato il proprio cammino da una scelta puramente commerciale. La gestione di questa trasferta “esotica” rappresenterà una sfida senza precedenti per lo staff tecnico rossonero, chiamato a proteggere la squadra da distrazioni e disparità di trattamento.