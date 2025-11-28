Milan Club Old Clan, da domani lo striscione non sarà esposto: ecco spiegato il motivo

Milan Club Old Clan, lo storico club di tifosi rossoneri, ha deciso di rimuovere il suo striscione identificativo: ecco il perché

Lo storico Milan Club Old Clan ha annunciato una significativa azione di protesta in vista della prossima partita casalinga dei rossoneri contro la Lazio. A partire da domani sera, il club ha deciso di rimuovere lo striscione identificativo che abitualmente espone a San Siro. Questa scelta non è casuale, ma nasce da un gesto di solidarietà nei confronti della Curva Sud, alla quale le autorità hanno vietato l’esposizione dello striscione “Sodalizio rossonero” a partire dal recente Derby, nonostante fosse stato precedentemente approvato.

Il comunicato ufficiale dell’Old Clan chiarisce la posizione: lo striscione non sarà più esposto “fino a data da destinarsi” in risposta al divieto imposto. Il club definisce il provvedimento come “immotivato e immotivabile”, sospettando che il suo scopo fosse quello di tentare la disarticolazione della curva stessa.

Milan Club Old Clan, Oltre lo Striscione: Amicizia, Passione e Iniziative Solidali

L’Old Clan sottolinea che i valori del club vanno ben oltre un semplice pezzo di stoffa. Il movimento si basa sull’amicizia che lega i suoi membri da oltre 40 anni, sulla trasmissione delle emozioni alle nuove generazioni e sulla partecipazione congiunta a iniziative solidali. La sigla, affermano, è fatta di “partecipazione e passione, valori che nessun divieto può cancellare”. Per questo, esporre o meno lo striscione non cambierà nulla per la loro realtà. La conclusione è amara, con un riferimento a chi “vive in un mondo di fantasmi”, ma fiera: l’Old Clan andrà avanti comunque, ribadendo la propria esistenza e la propria identità legata al Milan.