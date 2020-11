Milan, Champions, l’unico vero pass per trattenere Diaz e Dalot, al momento tra i protagonisti e sotto la lente dei propri club, Real e United

CHAMPIONS E VIA- Come riporta questa mattina Tuttosport a pag. 21, il Milan sogna di poter trattenere i due ragazzi del 99 arrivati in prestito secco da Real e United. Come? con la qualificazione in Champions, anche se sarà dura convincere i due club.