Milan, c’è il sì anche di Raiola: rinnovo fatto e annuncio immediato

Il Milan ha finalmente chiuso per il prolungamento del proprio fuoriclasse: il club rossonero ha raggiunto l’accordo con Mino Raiola

Come vi abbiamo annunciato nel corso della mattinata, il Milan ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di un altro anno con Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese, arrivato a quota 15 reti stagionali, sottoscriverà un prolungamento di un’altra stagione per una cifra simile a quella accettata lo scorso anno: 6,5 milioni più bonus. L’annuncio è atteso nei prossimi 7-10 giorni.

Nessuna resistenza neanche da parte di Mino Raiola che ha ben compreso quanto il matrimonio tra il Milan e Ibrahimovic abbia giovato ad entrambi, il dialogo tra la dirigenza rossonera e l’agente non termineranno però dopo la firma di Ibrahivmovic: le ultime su Donnarumma.