Milan Cagliari, Passerini svela l’immagine cult della vittoria rossonera: «Modric e quella palla spazzata al 94’»

Milan Cagliari, Passerini parla della sfida vinta dai rossoneri di Allegri e svela l’immagine cult del successo: le sue parole

Il Milan non sbaglia l’appuntamento con la vittoria e completa la manovra di sorpasso in vetta alla classifica. Dopo un primo tempo giocato sottotono e con il «freno a mano tirato», la squadra rossonera ha cambiato marcia nella ripresa, approfittando del momento favorevole per portarsi in testa in attesa del match dell’Inter. A sbloccare la gara è stato Rafael Leao, autore di una prestazione opaca fino al gol a causa di un’infiammazione agli adduttori, ma decisivo al primo vero tiro in porta della squadra.

Oltre al risultato, ciò che colpisce è la solidità mentale dimostrata dal gruppo nei minuti finali. Nonostante le difficoltà iniziali, il Milan ha saputo soffrire contro un Cagliari mai domo, dimostrando una maturità necessaria per chi punta al titolo. La capacità di capitalizzare le poche occasioni create è il segnale di una squadra che ha imparato a gestire i momenti chiave della partita con estremo pragmatismo.

Milan Cagliari, l’esperienza di Modric e i numeri da primato

L’immagine simbolo della trasferta sarda è il gesto di Luka Modric al 94’: il Pallone d’Oro non ha esitato a calciare il pallone in tribuna per blindare i tre punti durante l’assedio finale. Questo episodio è l’emblema di una mentalità vincente e di un’esperienza che permette di anteporre la concretezza all’estetica nei momenti di massima pressione. Il croato ha mostrato l’umiltà necessaria per difendere il vantaggio, dimostrando che «si chiama esperienza, si chiama mentalità. E quella del Milan oggi è vincente».

I numeri confermano la crescita della squadra: la striscia di imbattibilità è arrivata a 16 partite, un dato che non si registrava dalla stagione 2021/22, l’anno dell’ultimo scudetto. Inoltre, la solidità difensiva è certificata dal nono clean sheet stagionale su 17 gare disputate. Questi indicatori statistici, uniti alla fame di vittoria dei singoli, suggeriscono che il Milan abbia tutte le carte in regola per mantenere il comando della Serie A.