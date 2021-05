Milan-Cagliari 0-0: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Milan-Cagliari 0-0: i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 a San Siro contro i sardi e rischiano di complicarsi la qualificazione in Champions

Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Cagliari e rischia di complicarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Il migliore in campo è certamente Gianluigi Donnarumma (7,5): «Nella parata su Pavoletti ci sono senso della posizione e riflesso e su Godin il guizzo del campione. Prodezze da Champions? Gli toccherà aspettare una settimana per scoprirlo».

Buona prova di Kjaer e Tomori (6,5). Sufficienza per Bennacer, Kessie, Calabria, Dalot e Castillejo (6). Mezzo voto in meno per Saelemaekers (5,5). Male Theo Hernandez e Brahim Diaz (5). I peggiori in campo sono Leao, Calhanoglu e Rebic (4,5).