Milan Bologna, ancora e sempre un super Pulisic! Arriva un altro gol per lui: la pagella. Segui le ultimissime sul club rossonero

Milan Bologna termina con il risultato di 3-1. Tra i migliori in campo c’è stato sicuramente il solito Christian Pulisic, ancora un gol per lo statunitense, quello decisivo per la rimonta e per portare sul 2-1 il punteggio a San Siro. Ottimi segnali in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera. Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport:

PAGELLA – “Sbaglia un gol, ma si fa perdonare con un assist, altre giocate e il gol numero 11 in Serie A, il diciassettesimo stagionale“.