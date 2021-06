Milan, blocco Giroud: in via precauzionale un’alternativa immediata che possa rientrare nei parametri richiesti da pioli per il futuro.

IL PROFILO GIUSTO- Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in queste ore starebbe tornando in auge il nome di Milik, 27 anni, profilo già noto alla Serie A ma anche a Casa Milan. Gli ultimi mesi al Marsiglia dimostrano che l’attaccante si è ripreso dai due infortuni alle ginocchia: tredici partite consecutive da titolare e 9 gol in Ligue1. Milik è in prestito dal Napoli fino al 2022, con obbligo di riscatto per l’OM: niente di facile, come prevedibile.