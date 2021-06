Sky, tra il Milan e Giroud non è ancora finita: la situazione

Sky, nonostante il rinnovo di un anno col Chelsea il francese potrebbe ancora liberarsi a zero in caso di offerte da squadre non inglesi

Come riportato da Sky, nonostante l’ufficialità del rinnovo annuale di Olivier Giroud col Chelsea, l’attaccante francese potrebbe comunque arrivare al Milan a parametro zero. Questo in virtù di un accordo tra lo stesso calciatore e la società inglese secondo cui in caso di offerte da squadre non inglesi, il Chelsea lo libererebbe comunque a zero.

IL MILAN ASPETTA – Il Milan, che non si aspettava questo scenario, ha fatto già presente agli agenti di Giroud di essere disponibile a formalizzare l’affare solo a parametro zero: i prossimi giorni saranno decisivi per chiarire i contorni di questa vicenda.