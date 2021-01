Milan, bene ma con qualche insufficienza importante: Leao un po’ stanco come sottolineato da Gazzetta ma non solo lui, è in compagnia

Milan, bene ma con qualche insufficienza importante: Leao un po’ stanco come sottolineato da Gazzetta ma non solo lui, è in compagnia. Con lui ci sono anche Diaz e Castillejo, secondo la rosea, nulla di grave, solo un po’ di sovraccarico.

LEAO 5,5- “Un tempo da esterno, uno da centravanti, ma questa non è una serata di gloria. Rafa fatica a trovare spazio e sbatte su Milinkovic. Nella ripresa prova ad aumentare il ritmo”.

DIAZ- 5,5- “In campionato aveva procurato danni seri al Toro, stavolta alterna cose buone a confusione. Ma soprattutto, si divora un rigore in movimento a pochi minuti dal 90”.

CASTILLEJO 5,5- -“Sbaglia un paio di scelte importanti in ripartenza e prova a sfidare di potenza il Toro, solo che la potenza non c’è. I cross non giungono a destinazione, meglio in

copertura”.