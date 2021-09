Milan Atletico Madrid: c’è anche l’ex obiettivo rossonero – FOTO

A Milano per Milan Atletico Madrid c’è anche un ex obiettivo del calciomercato rossonero. Domani sfiderà la squadra di Pioli

C’era anche Angel Correa sull’aereo che ha portato l’Atletico Madrid a Milano per la sfida di Champions League contro i rossoneri. I Colchoneros sono arrivati in serata all’hotel e domani sfideranno il Milan a San Siro.

L’attaccante argentino è stato a lungo un nome chiacchierato in casa Milan, soprattutto in chiave mercato. I rossoneri volevano portarlo a Milano nella scorsa estate e ora se lo ritrovano avversario in Champions.