Ordine punge Cakir: «Cuore Champions Milan affondato da cose turche»

Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, analizza la sconfitta del Milan in Champions League non risparmiando frecciate all’arbitraggio e a Kessié:

«Il ritorno del Milan, sette anni e qualche mese dopo, in Champions League è una specie di favola macchiata da Kessiè. I rossoneri avanti con super Leao, restano in 10 per un rosso severo a Kessie. Poi Suarez li ribalta con un rigore regalato. Forse è un caso: ma da quando c’è in ballo la questione del contratto, non è più il Kessiè di qualche mese prima. Col rigore in pieno recupero di Suarez (mano di Kalulu in un corpo a corpo molto dubbio), arriva il ribaltone che è uno schiaffo agli sforzi del Milan».