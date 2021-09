Archviata la partita contro L’Atletico Madrid, per il Milan è ora di pesare alla prossima partita, Theo Hernandez suona la carica sui social

Una sconfitta che brucia. Quella contro l’Atletico Madrid resterà una sconfitta per il Milan che farà discutere, soprattutto per come è arrivata. Decisioni arbitrali discutibili che al di là della prestazione in campo delle due squadre ha condizionato l’esito del match.

Theo Hernandez, pur deluso da come sia andata, non si perde d’animo e sui social porva a caricare l’ambiente rossonero e i compagni con un tweet: «Meritavamo di più, ma purtroppo è andata così! Ora concentrati subito sulla prossima battaglia»