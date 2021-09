Milan Atletico Madrid 1-2: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Milan Atletico Madrid 1-2 decisivo un rigore discutibile di Suarez. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina

Il Milan ha perso contro l’Atletico Madrid con Griezmann e Suarez che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Leao. Tante le polemiche per le decisioni arbitrali che hanno condizionato il match. Il migliore in campo, secondo i giornali sportivi è Brahim Diaz (7,5): «Due assist per Rebic che spreca e per Leao che segna. Tanti dribbling, la palla sempre al incollata al piede, una prestazione che ne esaltala crescita esponenziale».

Ottima prova anche per Tomori e Leao (7,5). Molto bene Tonali, Maignan,Calabria e Bennacer (6,5). Sufficiente per Theo Hernandez, Saelemaekers e Ballo Touré (6). Non arrivano alla sufficienza invece Romagnoli e Rebic (5,5), entrambi da rivedere. Malissimo invece Giroud e Kessié (4).