Milan, ancora qualche insufficienza di troppo nonostante la vittoria, Gazzetta dello sport identifica quattro non sufficienze e le spiega così

Milan, ancora qualche insufficienza di troppo nonostante la vittoria, Gazzetta dello sport identifica quattro non sufficienze e le spiega così. In una serata in cui ci sarebbe solo da esultare, c’è spazio invece anche per qualche riflessione relativa alle insufficienze. Quattro su undici non sono poche quando vinci 3-1, soffrendo ma tenendo duro fino alla fine. Kjaer, Calha e Meité escono con un voto negativo dal Tardini seppur appena sotto la sufficienza.

VOTO 5,5- Semaforo verde mancato di un soffio, discorso diverso per Ibra che crolla in maniera verticale dopo l’espulsione, passando dall’essere uno dei migliori in campo ad un 4,5 terribile quanto giustificato in parte da quel rosso incomprensibile, del quale si parlerà ancora a lungo. Intanto salterà il Genoa, poi si vedrà.